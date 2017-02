Milano, 2 feb. (askanews) - Quella di mercoledì per la Lombardia è stata ancora una giornata pessima per quanto riguarda la qualità dell'aria. I valori del Pm10 nell'aria si sono mantenuti decisamente oltre i valori soglia di 50 microgrammi al metrocubo, con un picco massimo a Como di 220 mg al metrocubo. A Milano le centraline dell'Arpa del Verziere hanno registrato 153 mg al metrocubo, tra volte il limite, così come anche in via Senato (151) e Pascal (148). Aria pessima anche ad Arese (193) e in provincia di Monza e Brianza con il picco massimo di Monza che ha sfiorato i 200 (195). Non è andata meglio nella provincia di Varese dove Saronno ha registrato una punta di 187 mg al metrocubo.

Le speranze di un miglioramento della qualità dell'aria sono tutte riposte nella pioggia che aiuta a disperdere le polveri sottili. Secondo le previsioni dell'Agenzia regionale per l'ambiente sulla Lombardia è in arrivo una moderata perturbazione di origine atlantica, che porterà un generale peggioramento del tempo con piogge diffuse in pianura e nevicate sulle Alpi. A seguire, molta variabilità con nuove occasioni per veloci precipitazioni.