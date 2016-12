In Lombardia prorogato servizio pediatria per figli di irregolari

Milano, 22 dic. (askanews) - La Regione Lombardia ha prorogato le regole per l'iscrizione dei minori stranieri con genitori senza permesso di soggiorno al Servizio Sanitario Regionale. Erano state approvate in via sperimentale per un triennio dalla Regione a seguito dell'accoglimento di un ricorso da parte del Tribunale di Milano contro l'amministrazione regionale. Una proroga che le associazioni Anolf Cisl Milano, Asgi, Avvocati per Niente e Naga, che tre anni fa avevano promosso l'azione legale per ottenere l'accesso al servizio, definiscono "importante ma non sufficiente".

"Prendiamo atto della scelta della Regione di prorogare di un anno la fase di sperimentazione - hanno scritto in una nota i rappresentanti delle associazioni, soprattutto perché, in assenza di proroga, la sperimentazione sarebbe cessata al 31.12.2016 lasciando privi di tutela numerosi minori in Lombardia. Tuttavia va necessariamente trovata una soluzione stabile che tuteli il diritto alla salute dei bambini, qualunque posizione giuridica essi abbiano".

Secondo le associazioni l'attuale decisione della Regione è insufficiente perché "si limita a differire di un anno una soluzione stabile, laddove invece sarebbe necessario assumere una decisione definitiva, consentendo stabilmente e definitivamente l'iscrizione dei minori al Ssr, con facoltà di scelta del pediatra. La proroga risente dei medesimi difetti già individuati tre anni fa: non consente una vera e propria iscrizione ad un pediatra in maniera continuativa, come accade per gli altri minori, ma permette l'accesso a un pediatra a scelta volta per volta, con il rischio di far venir meno il principio di continuità della cura da parte di un medico che conosca effettivamente la storia sanitaria del minore"

Le associazioni hanno osservato inoltre che "viene mantenuta l'esclusione dei minori dai 15 ai 18 anni che invece devono godere della stessa garanzia degli infraquattordicenni nell'accesso al Ssr. La Regione non ha mai fornito dati in ordine all'esito della sperimentazione, impedendo una verifica circa la fase sperimentale. E' completamente mancata e tuttora non è stata programmata una campagna informativa dedicata alla sperimentazione per consentire ai genitori privi di permesso di soggiorno, che per la loro condizione sono ovviamente poco propensi ad accedere ai servizi pubblici, di esercitare effettivamente il loro diritto".