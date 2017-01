Milano, 4 gen. (askanews) - I saldi invernali iniziano domani, 5 gennaio, anche in Lombardia: quest'anno il budget medio per acquirente è di circa 120 euro secondo le stime della Camera di commercio di Monza e Brianza che ha realizzato l'indagine "Le famiglie e le festività natalizie. Monza e Brianza e Lombardia. Novembre 2016" in collaborazione con DigiCamere.

Il budget di spesa di quest'anno per i saldi invernali è più alto per gli adulti con 132 euro e più basso per gli over 65 con 99 euro. Il 56% delle famiglie lombarde approfitterà delle occasioni, percentuale che sale al 69% per quelle con un reddito alto e scende al 50% per quelle a basso reddito, e rispetto allo scorso anno aumenta la percentuale di coloro che faranno acquisti: a gennaio 2016 era il 48%. Il 5% delle famiglie lombarde ha già fatto acquisti prima delle svendite.

È rincorsa all'affare soprattutto a Milano dove si spende di più della media regionale con 149 euro di budget ad acquirente e a Varese con 121 euro. Gli uomini acquistano di più, circa il 59% comprerà durante i saldi, ma spendono un po' meno delle donne cioè 117 euro in media contro 120.

I saldi sono comunque low cost: i lombardi mettono in cima alla lista abbigliamento e calzature che comprano con maggiore frequenza a basso prezzo (43%), seguiti dai marchi delle grandi catene (23%). Il brand interessa al 17% dei lombardi mentre il 10% compra prodotti che richiamano le tendenze e lo stile dei grandi marchi. L'8% aggiorna il guardaroba da artigiani, solo il 15% confessa di aver acquistato un fake.