Milano, 7 feb. (askanews) - In Lombardia sono presenti 6.398 aziende a partecipazione estera che generano ricavi per oltre 257 miliardi di euro e danno lavoro a 575 mila dipendenti. La provincia di Milano è in testa con 4.637 aziende a partecipazione internazionale che danno lavoro a oltre 416 mila dipendenti e generano ricavi per quasi 200 milioni di euro. Lo dicono gli ultimi dati del mese di gennaio 2017 elaborati dalla Camera di commercio di Milano e da Invest in Lombardy.

Al secondo posto si piazza Monza-Brianza con 452 aziende che danno lavoro a 48.896 dipendenti per ricavi pari a poco più di 20 milioni e 500 mila euro. Sul gradino più basso del podio troviamo Bergamo con 290 aziende, 41.728 dipendenti e un fatturato di poco superiore a 11 milioni di euro. Seguono Brescia, Varese e Como rispettivamente con 268, 263 e 174 aziende a partecipazione estera.

Alcune di queste imprese, quelle che nel corso dell'ultimo anno hanno investito in Lombardia e si sono distinte di più, sono state premiate nel corso degli AttrAct - Invest in Lombardy Days, un'iniziativa promossa da Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e dal Sistema Camerale Lombardo, Camera di commercio di Milano con l'azienda speciale Promos.

(segue)