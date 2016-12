Milano, 27 dic. (askanews) - Vacanze per le feste di Natale per un milanese e un lombardo su due, con una spesa di circa 250 milioni di euro per Milano e 1,3 miliardi per la Lombardia. Emerge da un'indagine condotta dalla Camera di commercio di Milano in queste settimane su circa 800 milanesi e lombardi. Un milanese e un lombardo su nove sono già partiti prima della Vigilia, ma buona parte delle partenze (circa il 20%) si concentra in questi giorni dopo Natale e si ripeterà a Capodanno. Vacanza soprattutto italiana per il 35%. Il 20% circa farà un passaggio dalla montagna italiana, circa uno su dieci dal mare. Chi va all'estero sarà in una capitale europea (uno su venti), uno su cento ha scelto gli Stati Uniti d'America, l'Inghilterra, la Spagna o un'isola lontana al caldo.

Come lo scorso anno si confermano gli affari per gli operatori. Prima meta il mare, per una agenzia su due. Ma in Italia si prenota sulla neve in Trentino, in Val d'Aosta o per tornare alla città d'origine. All'estero si va a Londra, negli USA, alle Maldive o isole lontane. Un viaggio da 5-7 giorni. Per una spesa da mille euro. Prenotano le coppie. "Anche quest'anno le vacanze di Natale sono state precedute da un terribile attentato. Si rafforza così la scelta di non allontanarsi troppo, di restare in Italia. Per quanto riguarda le prenotazioni in agenzia restano in linea con gli anni passati - ha dichiarato Luigi Maderna, presidente Fiavet Lombardia, Associazione regionale delle agenzie di viaggio aderente a Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza -. Si sceglie, per chi resta in Italia, soprattutto la montagna, di richiamo anche a livello internazionale. All'estero confermate le prenotazioni già effettuate nel periodo precedente: un viaggio culturale nelle capitali europee, negli Stati Uniti o uno stacco nei mari caldi".

Sono oltre 2.400 le imprese in Lombardia che si occupano di organizzare viaggi e di assistenza turistica, il 15,7% del totale italiano di settore. Un settore stabile tra 2014 e 2015 che a Milano cresce dello 0,4%, toccando quota 1.122 imprese. Vengono poi Brescia con 287 imprese, Bergamo con 209, Varese con 177 e Monza e Brianza con 166. In un anno cresce soprattutto Sondrio (+4%). A livello nazione, invece, sono 15.441 le imprese del settore. Roma è prima con 1.942 attività (+2,8% in un anno), seguita da Milano con 1.122 imprese e Napoli con oltre 1.000. Poi Torino, Firenze e Bari.