In Lombardia imprese +0,2% in 2016 ma segnali rallentamento

Milano, 6 feb. (askanews) - E' un ritratto in chiaroscuro quello che Unioncamere Lombardia traccia del tessuto imprenditoriale regionale nel 2016. Lo scorso anno le imprese che si sono iscritte alle anagrafi camerali lombarde sono state 57.319, con un calo del 3,1% rispetto all'anno precedente; anche le cessazioni sono diminuite in misura simile (-2,9%), registrando 54.037 movimenti: il saldo risulta quindi positivo (+3.282) per il terzo anno consecutivo, sebbene in lieve calo rispetto al 2015 (+3.503). La diminuzione delle cessazioni è dovuta soprattutto alle minori cancellazioni di ufficio (-28,6%), al netto delle quali la riduzione del saldo risulta più consistente (da +8.059 a +6.535). Le imprese registrate salgono così a 957.682 unità, mentre le posizioni attive risultano pari a 815.246, confermando la stessa crescita del 2015 (+0,2%). Dopo il calo degli anni 2012-2013 si è quindi avviata una fase lievemente espansiva del tessuto imprenditoriale lombardo, sebbene la dinamica trimestrale sembri evidenziare un rallentamento nel corso del 2016.

A livello settoriale, prosegue l'espansione del terziario in Lombardia, che negli ultimi sette anni ha incrementato la quota sul totale delle imprese di oltre quattro punti (dal 61,1% al 65,3%): crescono soprattutto le attività di alloggio e ristorazione (+1,4%) e l'ampio comparto degli altri servizi (+1,2%), mentre risulta più contenuto l'incremento del commercio (+0,3%). Il processo di terziarizzazione determina il calo delle attività agricole (-0,9%) e industriali (-1,2%), mentre il trend negativo delle costruzioni (-1,2%) è dovuto alla crisi che ha colpito il comparto dal 2012 in poi. Non gode di ottima salute il settore dell'artigianato: in Lombardia il 2016 è stato l'ottavo anno di flessione consecutivo (-0,8%) per il numero di imprese artigiane attive. All'interno di questo comparto, l'unico settore che mostra un trend positivo sono gli altri servizi (+2%), mentre le perdite maggiori in termini assoluti provengono ancora dall'edilizia (-1.605 imprese, pari al -1,6%), che rappresenta il 40,6% del tessuto artigiano lombardo. Rispetto ai livelli massimi del 2008, il numero delle imprese artigiane lombarde si è ridotto di circa 23mila imprese, pari a una riduzione percentuale dell'8,5%.

Prosegue la tendenza alla crescita delle società di capitali (+2,4%) e alla diminuzione delle società di persone (-2,3%): tale fenomeno strutturale, legato all'esigenza di maggiori garanzie e di forme di governance più strutturate, assume particolare rilievo in Lombardia per l'ampia incidenza di società di capitale sul totale delle imprese (28,9% rispetto al 21% italiano), che a Milano raggiunge il 39,7%. Tra le società di capitali spicca il boom delle società a responsabilità limitata semplificata (+3.478 imprese, pari al +58,6%), mentre diminuiscono le srl a socio unico (-2.637 unità, pari al -8,1%).

Continua la diminuzione delle imprese attive gestite in prevalenza da persone con meno di 35 anni di età (-2,7%): questa tendenza prosegue da diversi anni ed è spiegata sia da dinamiche settoriali, visto l'elevato peso di un comparto in difficoltà come l'edilizia (-9,2%), sia da fenomeni demografici, con il calo della popolazione residente in Lombardia nella fascia di età 20-34 anni. L'imprenditoria giovanile cresce comunque nei settori dell'istruzione (+15,7%), dell'agricoltura (+2,9%), dei servizi di supporto alle imprese (+1,8%) e delle attività artistiche, sportive e di intrattenimento (+6,7%). (Segue)