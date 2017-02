In Lombardia fondi regionali per telecamere in strutture anziani

Milano, 14 feb. (askanews) - Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una Legge che destinerà contributi per l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno delle residenze per anziani e per disabili. Un provvedimento che mira a contrastare maltrattamenti e irregolarità. I Nas dei carabinieri dal 2014 al 2016 ha effettuato oltre seimila controlli in strutture sanitarie, socio assistenziali e centri di riabilitazione in tutta Italia riscontrando nel 28% dei casi una non conformità alla regole, ma anche effettuando 68 arresti e sottoponendo a sequestro 178 strutture. Solo l'anno scorso sono stati segnalati 114 casi di maltrattamenti, 16 di lesioni personali e altrettanti di sequestro di persona.

Si tratta di "un passo avanti sicuramente positivo, ma stiamo già guardando oltre: vogliamo valutare se, anche attraverso nuove disposizioni urbanistiche, sia possibile aumentare la presenza di telecamere e sistemi di videosorveglianza sia nelle città sia in strutture nelle quali sarebbe auspicabile una maggiore possibilità di controllo, come ad esempio le scuole" ha commentato l'assessore regionale al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città metropolitana della Regione Lombardia, Viviana Beccalossi.

"Sempre più spesso - ha proseguito Viviana Beccalossi - siamo costretti ad assistere a scene che nessuno vorrebbe vedere come maltrattamenti ai danni dei bambini e dei più deboli così come episodi di bullismo e violenza. La presenza di telecamere avrà certamente un fortissimo effetto per prevenire questi gesti odiosi e, quando questi si verificano, permetterà di assicurare alla giustizia chi si macchia di un reato".

"Nonostante in Lombardia non siano stati segnalati casi particolarmente gravi durante l'operazione - ha concluso Viviana Beccalossi - la Regione ancora una volta anticipa i tempi con un provvedimento concreto. E a chi critica temendo l'effetto 'grande fratello' risponde che sono disposta ad accettare qualche telecamera in più se queste possono aumentare la sicurezza nelle città e soprattutto in centri dove gli ospiti devono essere rispettati e seguiti al meglio".