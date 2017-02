Milano, 13 feb. (askanews) - La Regione Lombardia schiera anche gli ex ferrovieri in pensione per combattere i vandali sui treni e nelle stazioni, oltre alle guardie giurate e ai sistemi di videosorveglianza. Non saliranno però a bordo, ma saranno impegnati nelle scuole per promuovere la cultura della legalità e del senso civico nel settore ferroviario. Lo prevede il progetto "Stop al vandalismo" che include visite di studenti alle officine nelle quali si ripuliscono i convogli. Trenord, gestore del servizio ferroviario regionale, spende circa dieci milioni di euro all'anno per rimediare agli atti vandalici. Un fenomeno che, graffiti a parte, è cresciuto del 40% nel 2016, anche se l'aumento può essere in parte addebitato alla maggiore accuratezza del monitoraggio.

"E' un fenomeno di dimensioni rilevanti - ha commentato l'amministratore delegato di Trenord Cinzia Farisè - che sfocia inesorabilmente anche in aggressioni anche nelle stazioni e a bordo treno. Il monitoraggio ci ha consentito una mappatura molto accurata dalla quale emerge che nel 2016 gli episodi di vandalismo sono stati 8.400, 23 rilevanti al giorno, circa 800 episodi in più rispetto al 2015, come vetri frantumati, tende rubate o distrutte e sedili divelti. Solo sui graffiti la dimensione del fenomeno all'esterno dei treni si è ridotta del 20% nel 2016 e del 30% i tempi di permanenza dei graffiti prima della ripulitura, che è stata pari a quasi 130.000 metri quadrati, per una spesa di 1,5 milioni di euro all'anno".

"La lotta al vandalismo - ha aggiunto Vincenzo Marcello, direzione produzione Lombardia i Rfi - la si fa sicuramente con la prevenzione. Nelle 291 stazioni nostre abbiamo fatto 150 interventi nel 2016 e speso 1,5 milioni di euro, soprattutto per togliere i graffiti. Bisogna continuare nell'azione di miglioramento della percezione di sicurezza con impianti di videosorveglianza e ben vengano anche collaborazioni con gli enti locali. In tutte le stazioni piccole, dove non c'è il capostazione, stiamo lavorando con i Comuni ai comodati d'uso gratuito per fare in modo che la stazione sia popolata, con attività frequentate dalla popolazione". (Segue)