Milano, 24 feb. (askanews) - La sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall'assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali, ha emesso un avviso di ordinaria criticità, (codice giallo), per la giornata di sabato 25 febbraio, per rischio vento forte sulle zone omogenee IM-01 cioè in Valchiavenna, in provincia di Sondrio e IM-14 cioè l'Appennino pavese, in provincia di Pavia.

Si chiede ai sistemi locali di protezione civile di porsi in una fase operativa di "Attenzione" cioè di predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di contrasto, congruenti a quanto previsto nella pianificazione di emergenza comunale, per la salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi.