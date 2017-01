Milano, 9 gen. (askanews) - La sala operativa della protezione civile regionale lombarda ha confermato l'avviso di moderata criticità (codice arancione) per rischio incendi boschivi sulle Alpi, Prealpi e Appennino fino a revoca. In particolare il rischio è localizzato su Valchiavenna e Alpi Centrali in provincia di Sondrio; Verbano (Va); Lario (CO,LC), Brembo e Alto Serio - Scalve (BG); Basso Serio - Sebino (BG,BS), Valcamonica, Mella-Chiese e Garda (BS); Pedemontana occidentale (VA, CO, LC) e Oltrepo pavese (PV).

Per domani è previsto vento debole in pianura, in rinforzo fino a moderato sui settori orientali a sera e nel corso di mercoledì. Su Alpi e Prealpi ventilazione al più moderata da settentrione. A partire dalla mattina del 10 sono previste precipitazioni nevose molto deboli ed intermittenti su Appennino e pianura, più frequenti tra tardo pomeriggio e sera. Sulle zone prealpine e pedemontane accumuli inferiori a 5 centimetri o al più attorno a tale valore; sulle zone di pianura accumuli per lo più inferiori al centimetro, localmente attorno a 1-2 centimetri; sull'Oltrepo pavese precipitazioni deboli dalla mattinata, con accumuli inferiori a cinque centimetri.

Al momento stanno intervenendo elicotteri regionali e o mezzi aerei dello Stato a Chiavenna (SO) e Bovegno (BS). Si segnala che a partire dal 3 gennaio vige il divieto assoluto, nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio.