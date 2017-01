In Lombardia confermata moderata criticità per incendi boschivi

Milano, 5 gen. (askanews) - La sala operativa della protezione civile regionale lombarda ha confermato la moderata criticità (codice arancione) per rischio incendi boschivi sulle Alpi, Prealpi e Appennino fino a revoca. In particolare il rischio è localizzato su Valchiavenna e Alpi Centrali in provincia di Sondrio, Lario (CO,LC), Brembo e Alto Serio - Scalve (BG), Basso Serio - Sebino (BG,BS), Valcamonica, Mella-Chiese e Garda (BS).

Per oggi si attende vento da moderato a forte su gran parte della regione, con una fase intensa nel pomeriggio, in particolare sulla fascia occidentale della regione. Dalla serata è attesa una attenuazione generale dei venti, a partire dai settori prealpini occidentali e centrali.

Permangono nella giornata di domani correnti in quota nordorientali a tratti intense. Il vento continuerà a essere forte in montagna sopra i 1500 metri, con raffiche sin verso 50-60 chilometri orari. Sulle Alpi e sulla fascia prealpina orientale l'intensità del vento calerà progressivamente, con valori in media oraria non superiori a 10 metri al secondo. Il vento sulle zone di Pianura e sull'Appennino risulterà al più localmente moderato.

Si segnala che, già a partire da oggi 05/01 pomeriggio e per tutta la giornata di domani 06/01, la concomitante presenza di aria fredda a tutte le quote (con zero termico in calo sino al suolo) e vento generalmente da moderato a forte potranno determinare condizioni di disagio fisiologico moderato per freddo, specie tra 500 e 1500 metri.