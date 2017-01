Regione in campo per coordinare operazioni

Milano, 5 gen. (askanews) - Dal 31 dicembre 2016 a oggi sono stati 12 i boschi e i pascoli della Lombardia che si sono incendiati a causa del vento forte e dall'assenza di precipitazioni. Le zone montane più colpite sono in provincia di Brescia, Bergamo, Como, Lecco e Sondrio. In alcuni casi le fiamme hanno minacciato anche le abitazioni come a Breno, in provincia di Brescia, e a Chiavenna, in provincia di Sondrio. Il numero dei volontari Aib (anti incendio boschivo) impegnati nelle azioni di spegnimento è di oltre 350.

La sala operativa della Regione Lombardia sta coordinando l'azione dei direttori operazioni spegnimento, dei volontari dell'antincendio boschivo e l'intervento dei cinque elicotteri regionali delle basi di Vilminore (BG), Talamona (SO), Erba (CO), in collaborazione con i Vigili del Fuoco e con il Centro operativo aereo unificato (Coau), che gestisce i mezzi di spegnimento dello Stato.

"Gli incendi sembrerebbero in gran parte dolosi. E' dunque essenziale - ha scritto in una nota l'assessore regionale alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali - l'aiuto da parte dei cittadini delle zone coinvolte. Se si vede qualcuno appiccare un fuoco è necessario avvisare immediatamente le Forze dell'ordine, così come segnalare eventuali nuovi incendi ai volontari di Protezione civile impegnati sia per la prevenzione che per l'emergenza". (segue)