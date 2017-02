Milano, 17 feb. (askanews) - Un ulteriore atto di citazione da parte della Corte dei Conti è in arrivo a carico di un ex funzionario della società Expo 2015. Lo si legge nella relazione del procuratore regionale Salvatore Pilato, pronunciata in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia. Secondo quanto si apprende l'atto di citazione riguardarebbe l'indagine relativa alla gara d'appalto per le cosiddette Vie d'acqua. Nella relazione si cita anche la recente citazione per danno erariale di 1.050.000 euro a carico dell'ex manager della società organizzatrice dell'esposizione universale, Angelo Paris, già arrestato nel maggio del 2014, che ha patteggiato in sede penale, in relazione all'appalto per le cosiddette Architetture di servizio. In particolare in pregiudizio della società Expo e dei suoi soci pubblici vengono contestati 550.000 euro a titolo di danno da tangente e 500.000 a titolo di danno all'immagine.