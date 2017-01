Milano, 9 gen. (askanews) - Più incidenti, con più feriti ma con meno morti: questo in estrema sintesi il bilancio dei sinistri stradali avvenuti in Lombardia nel 2016, stilato dalla Polstrada. Gli incidenti sono stati complessivamente 9.292 (il 10,12% in più rispetto al 2015), di cui quelli con feriti sono stati 4.645 (erano stati 4.393 nel 2015), mentre i morti sono stati 100 (28 in meno rispetto all'anno scorso, con un calo di quasi il 22%).

Nel corso dei 74.380 servizi di pattugliamento svolti nel 2016 sulle strade ordinarie e sulla rete autostradale (21% in più rispetto al 2015), la polizia stradale ha accertato complessivamente 143.517 infrazioni al codice della strada che hanno comportato il ritiro di 8.675 patenti e 7.388 carte di circolazione, e alla decurtazione di 241.577 punti sulla patente. In particolare, 5.919 infrazioni sono state comminate per guida senza uso dell'auricolare o vivavoce, 10.238 per mancato uso delle cinture di sicurezza e 4.893 per guida in stato di ebbrezza. Con autovelox e telelaser sono state inoltre registrate 10.391 infrazioni per eccesso di velocità. I conducenti controllati con alcoltest e drugtest sono 157.649, di cui 4.893 sanzianati per guida in stato d'ebbrezza e 281 denunciati per guida sotto l'effetto di stupefacenti. Per droga e alcol, nelle sole notti del fine settimana, i poliziotti hanno sequestrato 49 veicoli.

Nel 2016, gli agenti della Stradale hanno effettuato 55.354 interventi di soccorso agli automobilisti e controllato 36.506 veicoli contestanto 12.120 violazioni.