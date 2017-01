Pluripregiudicato 35enne torna in carcere a Busto Arsizio

Milano, 18 gen. (askanews) - All'alba di questa mattina i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 35enne pluripregiudicato che negli due mesi era evaso per tre volte dagli arresti domiciliari nell'abitazione della compagna a Busto Arsizio (Varese). Il tribunale di Busto ha emesso il provvedimento accogliendo le numerose istanze e segnalazioni presentate dai carabinieri della locale Stazione. Il pluripregiudicato italiano, disoccupato e celibre, è stato recluso nel carcere di via Cassano Magnago 102.

L'Arma ha spiegato che il 35enne era sottoposto ai domiciliari dal settembre 2016 per reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti ma nel suo curriculum criminale risultano anche furti e una condanna nel 2014 per il tentato omicidio di un cittadino albanese, rimasto gravemente ferito nel corso di un agguato compiuto in provincia di Torino nel settembre 2011.