Imprese milanesi ottimiste su 2017: affari in aumento per 1 su 2

Milano, 2 gen. (askanews) - Una impresa su due a Milano è soddisfatta dell'andamento degli affari: il 48% infatti dichiara di crescere abbastanza, molto e moltissimo. C'è invece un 28,9% che lamenta una crescita bassa accanto a un 14,4% a cui gli affari vanno male. E' questa la fotografia scattata dalla Camera di commercio di Milano su oltre 500 imprese a dicembre 2016. Ora le aspettative sono tutte per l'anno che è appena iniziato. Per un'impresa su quattro (24,5%) non ci saranno cambiamenti rispetto al 2016. Il 46% si aspetta, invece, miglioramenti, per il 18,2% gli affari miglioreranno addirittura tra il 10% e 20% in più, per quasi un'impresa su venti (3,8%) di oltre il 20%. Il 16% si aspetta affari in diminuzione in media di circa il 10%.

A Milano alla fine dello scorso anno si contavano circa 297 mila (il 5,7% del totale nazionale di quasi 5,2 milioni), posizionando il capoluogo lombardo al secondo posto nella classifica delle province italiane dopo Roma che è prima con circa 350 mila imprese (6,8%). Milano, tuttavia, è prima per numero di addetti con oltre 1,9 milioni mentre Roma, che è seconda, si ferma a 1,5 milioni. I settori che pesano di più a Milano sono il commercio (25,2% tra dettaglio e ingrosso), le costruzioni (13,6%), le attività immobiliari (10,2%), il manifatturiero (9,9%), le attività professionali e scientifiche (8,3%) e i servizi di alloggio e ristorazione (6,3%).

Se chiedi agli imprenditori quale città si aspettano nell'immediato futuro rispondono una capitale europea (19,3%) più vivibile (18,2%), polarizzata però tra povertà e benessere (13,2%) e sempre più multietnica (13%). Tra gli aspetti critici, il 6% circa teme per la sicurezza e il degrado della città, il 5% per la vivibilità.

I temi principali per il futuro di Milano? Minori costi, semplificazione e aiuti per le imprese per il 21,5% e poi vivibilità (20,5%) e sicurezza (20,1%). Un ruolo maggiore per i giovani è la priorità per l'11,5% e puntare su ricerca e innovazione per il 10,2%. Gli immigrati e la necessità di integrazione il tema urbano più importante per il 6,7%.