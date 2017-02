Milano, 8 feb. (askanews) - "Le tante promesse fatte dal Governo Gentiloni si stanno rivelando aria fritta. Avevano promesso centri di espulsione in ogni regione e di eliminare la possibilità del ricorso in appello per i richiedenti asilo a cui viene negata la protezione e invece ci ritroviamo con il record storico di sbarchi senza che nessuno muova un dito" .L'ha detto l'assessore regionale lombardo alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali, commentando i dati aggiornati sugli sbarchi, secondo cui "sono 9.349 gli immigrati sbarcati sulle coste italiane in poco più di un mese". .

"Purtroppo la Lombardia è la regione più afflitta dalla cattiva gestione nazionale del problema. Gli aspiranti profughi mantenuti sul territorio lombardo sono ben 23.237, per un costo giornaliero di oltre 800.000 euro. Una cifra folle - ha affermato Bordonali - considerando che nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di clandestini. Ora attendiamo anche i fatti oltre alle parole - ha concluso l'assessore - ma considerando l'andamento degli ultimi anni abbiamo ben poche speranze".