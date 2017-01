Milano, 6 gen. (askanews) - "Sull'immigrazione serve la linea dura". Lo dichiara, sul suo account Twitter, il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, allegando il testo della sua intervista di oggi su 'Libero', "Leggi speciali e clandestini in galera", in cui il governatore illustra le misure necessarie per uscire dall'emergenza immigrazione. Tra le proposte formulate da Maroni anche quella di realizzare campi di accoglienza sotto l'egida dell'Onu sulle coste libiche: "Gli Stati Uniti hanno aperto Guantanamo a Cuba - rileva nel suo intervento - e non c'erano buoni rapporti tra i due Paesi".