Immigrati, Maroni: serve governo eletto dal popolo

Milano, 3 gen. (askanews) - "Come volevasi dimostrare. Serve un nuovo governo eletto dal popolo ed un ministro dell'Interno con gli attributi". Lo scrive, sul suo profilo Facebook, il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, postando l'inchiesta pubblicata su Il Mattino, dal titolo "Caos clandestini, il colabrodo delle espulsioni", in cui si rileva come, su 30.000 decreti di espulsione, ne siano stati eseguiti solo 5.000.