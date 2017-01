Il terrorista di Berlino Amri aveva in tasca 1.000 euro

E non qualche centinaia di euro come inizialmente detto

Milano, 3 gen. (askanews) - L'autore della strage dei mercatini di Natale a Berlino, Anis Amri, aveva con sè 1.000 euro e non qualche centinaia di euro come inizialmente detto. L'attentatore è morto il 23 dicembre scorso alle 3.08 durante uno scontro a fuoco con gli agenti di una volante della polizia in piazza Primo Maggio a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano.

Si tratta di un elemento in più che potrebbe aiutare a ricostruire i passaggi e gli eventuali contatti di Amri in Italia.