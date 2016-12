Eric Garcetti in vacanza con la famiglia nel capoluogo lombardo

Milano, 27 dic. (askanews) - Il sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti, ha fatto visita al primo cittadino di Milano Giuseppe Sala, che ha postato una foto dell'incontro a Palazzo Marino sui propri profili social. "Mi sono meravigliato dei tanti turisti e di quanto sia diventata più bella Milano" ha detto Mayor Eric Garcetti, in città per le vacanze con la sua famiglia. "Parole che fanno piacere - ha commentato Sala - e che confermano lo slancio internazionale di Milano, sempre di più una meta di riferimento per il turismo nel mondo".