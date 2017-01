Milano, 17 gen. (askanews) - Il presidente di Fiera Milano spa, Roberto Rettani, non vuole i giornalisti in aula. Così la stampa è stata messa ancora una volta alla porta e i cronisti non potranno seguire in prima persona lo svolgimento del processo sul gruppo fieristico milanese in corso davanti alla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano. L'udienza di oggi è dedicata alla discussione sulla richiesta del pm della Dda, Paolo Storari, di allargare l'amministrazione giudiziaria a tutte le attività della società: Paolo Capitini, l'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale nel tentativo di scongiurare nuove infiltrazioni di stampo mafioso tra i fornitori di Fiera e della sua controllata Nolostand (come quelle che a luglio scorso portarono all'arresto di 11 persone) leggerà la sua relazione e poi la parola passerà alle difese.

L'udienza di oggi arriva dopo la decisione presa venerdì scorso da tutti i componenti del consiglio di amministrazione di Fiera Milano di dimettersi in blocco. (segue)