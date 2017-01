Milano, 17 gen. (askanews) - Le dimissioni in blocco dell'intero consiglio di amministrazione di Fiera Milano non sono sufficienti. Ne è convinto il pm Paolo Storari che nell'udienza di oggi ha ribadito la sua richiesta disporre il commissariamento di tutte le attività del gruppo fieristico milanese. "L'azzeramento del consiglio di amministrazione di Fiera è solo una mano di vernice. E' una perdita di tempo perché le dimissioni dei consiglieri hanno efficacia differita", ha messo in chiaro il magistrato parlando davanti ai giudici della sezione misure di prevenzione di Milano. La sua richiesta è sempre la stessa: allargare il regime di amministrazione giudiziaria già disposto per Nolostand e per quella parte della capogruppo attiva nell'allestimento di padiglioni e stand fieristici a tutte le attività di Fiera Milano. Secondo il magistrato, il commissariamento del gruppo è l'unico modo per scongiurare il rischio di nuove infiltrazioni di stampo mafioso tra i fornitori del gruppo, così come accaduto con il consorzio Dominus di Giuseppe Nastasi (personaggio in odor di mafia arrestato a luglio scorso insieme ad altre 11 persone) capace di ottenere dalla controllata Nolostand appalti complessivi pari a 18 milioni di euro per l'allestimento di stand fieristici e di alcuni padiglioni Expo. E' dunque necessario, ha detto il pm in aula, "un impossessamento del gruppo Fiera da parte del Tribunale attraverso il controllo totale di ogni attività dei vertici, del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato".

Immediata la replica dell'avvocato civilista Giuseppe Lombardi che rappresenta il gruppo Fiera: "Le dimissioni immediate del consiglio di amministrazione - ha sottolineato in aula il legale - in questo caso non sono possibili. Fiera Milano è infatti una società quotata in Borsa e per legge il consiglio di amministrazione deve restare in carica fino all'approvazione del bilancio". Ma il pm Storari è rimasto sulle proprie posizioni: "Si è perso tempo, occorre accelerare nell'attività di bonifica della società". Anche perché, ha sottolineato ancora il magistrato, "l'amministrazione giudiziaria è un costo per lo Stato".

E' poi toccato allo stesso amministratore giudiziario Piero Capitini tracciare un bilancio aggiornato della situazione. Nella sua relazione tecnica, il commissario di Nolostand e delle attività fieristiche della capogruppo, ha chiesto più controlli sull'albo dei fornitori e sulle modalità di gestione dei contratti. "Va rafforzato il controllo della legalità", ha detto. E ha aggiunto: "Troppi fornitori puntano a entrare nell'albo senza presentare la documentazione sufficiente per farlo".

Il processo è stato aggiornato al prossimo 26 gennaio, giorno in cui prenderanno la parola le difese. Dopodiché, come da prassi, i giudici entreranno in riserva. La loro decisione sulla richieste di commissariamento dell'intero gruppo Fiera Milano è attesa per i giorni immediatamente successivi.