Milano, 18 gen. (askanews) - È stato Orhan Pamuk, il romanziere turco, insignito del premio Nobel per la Letteratura nel 2006, l'ospite d'onore dell'inaugurazione dell'anno accademico 2016-2017 dell'Accademia di Brera.

In occasione della cerimonia di apertura dell'anno accademico, è stato consegnato a Pamuk il diploma honoris causa dell'Accademia di Belle Arti di Brera "per il fondamentale apporto alla cultura figurativa contemporanea con l'intera sua opera letteraria ed in particolar modo col romanzo Il museo dell'innocenza (2008) e la costituzione dell'omonimo museo a Istanbul". La cerimonia, alla quale hanno preso parte il Presidente Livia Pomodoro, il Direttore Franco Marrocco e l'Ing. Marco Galateri di Genola (sotto la cui Presidenza il progetto ha avuto inizio), è stata introdotta dalla prof.ssa Laura Lombardi con la laudatio di Salvatore Settis.

Il riconoscimento, si legge nella motivazione, è stato consegnato a Pamuk "per il fondamentale apporto alla cultura figurativa contemporanea con l'intera sua opera letteraria ed in particolar modo col romanzo Il Museo dell'innocenza, nonché per le novità museografiche introdotte nel suddetto museo, la cui risonanza è già verificabile su scala mondiale negli allestimenti delle collezioni e, in ambito teorico, nella museologia contemporanea".