Milano, 15 feb. (askanews) - L'arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, ha scoperto l'epigrafe che dedica il Museo Diocesano al cardinale Carlo Maria Martini, in occasione del novantesimo anniversario della sua nascita. Si tratta di una targa in marmo di Candoglia, appositamente realizzata e donata dalla Veneranda Fabbrica del Duomo, che è stata collocata accanto al nuovo ingresso del museo, nel primo chiostro della basilica di Sant'Eustorgio, con accesso dal sagrato. Il Museo Diocesano fu inaugurato dal cardinale Martini, allora arcivescovo di Milano, il 5 novembre 2001, e vanta tra le sue opere più preziose una tavola del Bergognone, "San Francesco riceve le stimmate", donato personalmente dallo stesso Martini.

"Lungo la sua storia la Chiesa ha reso testimonianza, con le varie espressioni artistiche, al senso dell'incarnazione che è il cuore del mistero cristiano: Dio rinuncia alla sua invisibilità per rendersi umanamente accessibile a tutti" ha osservato Scola, per il quale "l'abbraccio di Cristo all'umanità comprende ogni forma di arte autentica, che l'autore ne sia consapevole o meno. Anche l'artista contemporaneo che non si professa cristiano non può eludere la ricerca del senso".

Il cardinale ha poi ricordato che per Martini il museo era "luogo di fede e di umanità", uno "strumento nuovo capace, pur nella sua specificità culturale, di educare i visitatori alla fede". Un giudizio condiviso dal suo successore che considera il Diocesano una "istituzione culturale con un fine pastorale quindi salvifico", capace di dare "significato e direzione di vita".

Alla cerimonia ha partecipato, tra gli altri, le massime autorità cittadine e il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, secondo il quale il museo è "uno dei tesori della cultura lombarda". Per Maroni senza il "pensiero limpido" di Martini "e la sua capacità di parlare a tutte le anime della città probabilmente Milano non sarebbe quella che è. Il suo saper leggere i bisogni della gente e l'attenzione premurosa nel dare risposte sono da esempio per chi, come me, ha l'omire di fare politica. Solo rispondendo in maniera efficace a un bisogno le istituzioni laiche e religiose possono davvero stare vicino alla gente".