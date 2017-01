Scomparso il 13 gennaio, per 10 anni fu consigliere regionale

Milano, 24 gen. (askanews) - La seduta di oggi del consiglio regionale della Lombardia, presieduta da Raffaele Cattaneo, si è aperta con la commemorazione di Alberto Semeraro, per 10 anni consigliere regionale e a lungo protagonista della vita politica della provincia di Pavia.

Scomparso il 13 gennaio a 75 anni, Semeraro era nato a Brescia da una famiglia pugliese. Giovane militante del Psi si trasferì a Pavia dove si distinse per essere tra i fondatori del partito Socialista di Unità Proletaria. In Regione venne eletto una prima volta nel 1980 e una seconda nel 1985 nelle fila del Pci, dal quale si distaccò nel 1987. Si dedicò in particolare all'attività delle Commissioni Ambiente e Territorio. Numerosi gli incarichi al centro del suo impegno. Fu anche presidente e assessore della provincia di Pavia e presidente del Parco del Ticino.

Prima di chiedere all'aula di osservare un minuto di silenzio, il presidente Cattaneo ha rivolto alla moglie Mariangela e ai familiari di Alberto Semeraro i sensi del cordoglio di tutto il Consiglio regionale.