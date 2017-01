Milano, 10 gen. (askanews) - Si terrà alle 19.30 di venerdì prossimo, 13 gennaio, il tradizionale concerto di Natale nel Duomo di Milano fissato per il 20 dicembre scorso e sospeso dalla Veneranda Fabbrica e dal Comune in segno di rispetto per l'uomo deceduto quel giorno precipitando dalle Terrazze della Cattedrale.

Il concerto, aperto a tutta la cittadinanza, vedrà protagonisti l'ensemble "I solisti veneti", sotto la direzione dello storico fondatore Claudio Scimone, che si esibirà insieme con la "FuturOrchestra", formazione composta dai giovani musicisti del Sistema Orchestre e Cori Giovanili in Lombardia e con i "Polli(ci)ni", i giovanissimi del Conservatorio "Pollini" di Padova. Da un lato, dunque, ci sarà una formazione musicale fondata nel 1959 e che ha circa seimila concerti in 90 Paesi all'attivo e una discografia di oltre 350 titoli, dall'altro un'orchestra formata da musicisti dai 12 ai 22 anni e un gruppo di strumentisti tra i 7 e i 15 anni. Il programma musicale sarà in equilibrio tra il repertorio più consolidato dei Solisti Veneti e un'espansione sinfonica adatta alla sinergia con FuturOrchestra, accostando tre concerti barocchi di Antonio Vivaldi, tratti dal celebre "Estro armonico", a uno dei capisaldi del classicismo viennese: la Sinfonia n.40 in sol minore K550 di Wolfgang Amadeus Mozart.

L'ingresso al concerto in Duomo, libero fino ad esaurimento posti, sarà consentito a partire dalle ore 18.45. Palazzo Marino ha spiegato che al fine di agevolare i controlli ai varchi di accesso della Cattedrale, "si invitano gli spettatori ad essere collaborativi svuotando le tasche da oggetti metallici e aprendo le borse. Si informa che non è possibile accedere all'interno con caschi, oggetti di vetro e valigie, e si sconsiglia di portare con sé borse voluminose".