Milano, 22 feb. (askanews) - Si terrà il prossimo 6 marzo l'assemblea dei soci dello Ieo che valuterà la manifestazione di interesse congiunta presentata dall'Humanitas di Gianfelice Rocca e dal gruppo ospedaliero San Donato della famiglia Rotelli per il polo ospedaliero Ieo-Monzino. Lo ha spiegato il presidente Carlo Buora, al termine del cda dell'Istituto europeo di oncologia di Milano. La riunione, che si è tenuta nella sede di Mediobanca, principale azionista dell'istituto, è durata circa 4 ore.

"L'assemblea si terrà il 6 marzo, c'è stata dialettica come c'è sempre", ha detto Buora.

"C'è piena consapevolezza da parte dei consiglieri nel mantenere il valore no profit dell'ente - ha sottolineato l'Ad dello Ieo, Mauro Melis - Ma è giusto che si esprimano i soci". A chi gli chiedeva circa la valutazione dell'offerta, che secondo indiscrezioni si aggirerebbe sui 300 milioni, Melis ha detto: "non siamo entrati nel merito valutazione dell'asset perché non sappiamo nemmeno se è in vendita".