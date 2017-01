Milano, 27 gen. (askanews) - Fare di Milano un polo di riferimento a livello internazionale per la clinica e la ricerca scientifica: con questo obiettivo Humanitas e gruppo ospedaliero San Donato hanno presentato una manifestazione di interesse congiunta per acquisire lo Ieo, Istituto europeo di oncologia fondato da Umberto Veronesi, e il centro cardiologico Monzino. Il gruppo Ieo-Monzino ha comunicato che la proposta sarà esaminata nel corso di un prossimo cda, con data da definirsi, chiarendo che "non è stata né sollecitata, né concordata, né condivisa preventivamente con il proprio management e con il proprio consiglio di amministrazione, che si riserva ogni determinazione in merito".

Lo Ieo-Monzino vede però con allarme l'ipotesi di uno "smembramento del gruppo a favore dei due concorrenti generalisti, entrambi a controllo familiare" perchè "rappresenterebbe un gravissimo danno al perseguimento delle finalità medico-scientifiche dei due centri d'eccellenza, che rappresentano un unicum nel campo della sanità privata italiana, anche in termini di best practice" come si legge nella nota di commento alla notizia della manifestazione di interesse.

