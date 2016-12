Milano, 21 dic. (askanews) - I finanzieri della Compagnia di Luino (Varese) hanno dato eseguito un provvedimento emesso dal Tribunale di Varese di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale con il sequestro di numerosi beni per oltre sette milioni di euro nei confronti di un 71enne emiliano da lungo tempo residente insieme con la famiglia a Lavena Ponte Tresa (Varese), indagato per ricettazione, riciclaggio, contrabbando, sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sulle bevande alcoliche e impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato.

I beni erano già stati sottoposti a sequestro penale a fine 2015, nel corso della prima tranche dell'operazione denominata "Era Glaciale", allora coordinata dal Pm di Varese Annalisa Palomba. Da un controllo tributario nei confronti della società di capitali di cui l'anziano risulta essere amministratore, le fiamme gialle avevano accertato un'evasione fiscale di oltre 1 milione di euro per il solo anno d'imposta 2014. Il Tribunale di Varese ha quindi emesso una misura di prevenzione patrimoniale, ai sensi della vigente normativa antimafia, con la quale ha disposto il sequestro dei beni, consistenti in 59 chilogrammi di argento in grani per un valore di oltre 27mila euro, 171 lingotti di argento per un peso totale di 17 chili e un valore di oltre ottomila euro, 72 monete d'oro, pari a 2 chilogrammi, per un valore di oltre 70mila euro, 94 reperti di interesse paleontologico di cui due zanne di elefante e un di mammut per un valore di oltre 200mila euro, 424 campioni di minerali di varie dimensioni per un valore di circa 300mila euro, e oltre 20mila bottiglie di alcool (maggior parte whisky, cognac, rum, liquori vari e vini) per un valore di oltre 6,5 milioni di euro. Sempre secondo quanto riferito dai finanzieri, per questi beni (trovati anche in un vero e proprio caveau sotterraneo) sarà avviato già nei prossimi giorni l'iter per la confisca.