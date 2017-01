Milano, 27 gen. (askanews) - Il gruppo Europcar ha acquisito attraverso Ubeeqo - la start-up della mobilità di cui detiene una quota di maggioranza -l'acquisizione di GuidaMi, la compagnia di car sharing station-based promossa all'Atm, azienda dei trasporti di Milano e che rientrava nel progetto di moblità di Aci Global. L'Italia diventa così il sesto mercato - dopo Francia, Belgio, Germania, Regno Unito e Spagna - in cui Ubeeqo offre i suoi servizi di mobilità condivisa.

GuidaMi è l'operatore di car sharing storico a Milano con oltre 150 vetture già disponibili e con parcheggi dedicati in tutta la città. "Milano è una delle piazza più dinamiche in Europa per quanto concerne le soluzioni di mobilità alternative - ha detto Benoît Chatelier, co-fondatore Ubeeqo Siamo felici, tramite questa acquisizione, di posizionare Ubeeqo in un mercato così in crescita, mantenendo la stessa ambizione che abbiamo in altre città: offrire ai clienti privati e business un'alternativa innovativa all'auto di proprietà e incoraggiare i proprietari di auto a venderle".

Anche l'app di mobilità di Ubeeqo sarà disponibile per i cittadini milanesi. Questa piattaforma di mobilità permette agli utenti di prenotare e acquistare allo stesso tempo soluzioni come car sharing, noleggio auto, noleggio con conducente e taxi. E' ideale anche per i clienti business perchè grazie al suo sistema di fatturazione centralizzato va incontro alle loro esigenze di limitare il volume delle note spese.

"Pochi mesi dopo l'acquisizione di Bluemove in Spagna, il gruppo Europcar conferma ancora una volta attraverso Ubeeqo la propria volontà di espansione sul mercato del car sharing e, facendo il suo ingresso in un altro paese europeo, può capitalizzare una già solida posizione - ha sottolineato Fabrizio Ruggiero, Europcar Group Deputy CEO Sales, Marketing, Customers & InterRent - Questa acquisizione rappresenta un'altra tappa fondamentale nel nostro processo di accreditamento a leader mondiale di soluzioni di mobilità".