Milano, 17 feb. (askanews) - "Il Ministero degli Interni escluda la Lombardia dalla ripartizione dei 9456 immigrati sbarcati in Italia da inizio 2017". Lo ha affermato il segretario della Lega lombarda Paolo Grimoldi, che in una nota ha sottolineato: "La Lombardia sta già ospitando nelle sue strutture più di 23mila richiedenti asilo, il 14% del totale nazionale, senza contare le migliaia di clandestini che regolarmente bivaccano nelle stazioni di Milano e Como e non può sobbarcarsi altre migliaia di richiedenti asilo. Chiediamo al ministro Minniti - ha concluso - di rivedere i criteri di ripartizione e smistare questa nuova tornata di immigrati in quelle Regioni che finora ne hanno accolti di meno. Non può essere la Lombardia a continuare a tirare la carretta per tutti".