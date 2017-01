Milano, 27 gen. (askanews) - "La commemorazione della Grande Guerra, nel centenario, è un'importante momento per ricordare e valutare gli eventi storici con il distacco del tempo passato, e questo è oggi il nostro compito. Non dimentichiamo il dolore e la sofferenza per dei tanti caduti sui campi di battaglia, uomini spesso mal equipaggiati, giovani mossi solo dal senso del dovere e della Patria, da difendere a qualsiasi costo. Non dimentichiamo che la pace e il benessere di cui tutti noi oggi godiamo non sono conquiste irreversibili". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia, Gustavo Cioppa, partecipando ad un ciclo di incontri dedicato al centenario della Grande Guerra, promosso dal comandante della Regione Aerea, Settimo Caputo, e dal presidente dell'Unuci di Milano Mario Sciuto.

"Soprattutto, la pace non è mai scontata, occorre operare quotidianamente per consolidarla, rafforzando i legami di amicizia e di cooperazione tra i popoli" ha proseguito Cioppa, aggiungendo che "questo primo incontro si è focalizzato sul tema '1914-1916, il Regno d'Italia visto dall'Impero Germanico' con l'intervista di Maurizio Cabona al giornalista e scrittore Roberto Giardina".