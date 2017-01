Milano, 28 gen. (askanews) - "Io non mi considero un nemico della magistratura, credo di averne tutelato l'autonomia e l'indipendenza in questi anni e di averlo dimostrato riconoscendo alla magistratura funzioni importanti". Lo ha sottolineato il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, dopo il botta e risposta con il presidente Anm Piercamillo Davigo sull'età pensionabile dei magistrati.

Secondo il Guardasigilli, che ha parlato a margine cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario di Milano, non si è tornati a toni da scontri tra politica e magistratura: "Non mi pare vi siano le condizioni". Lo dimostra l'ultimo confronto a Palazzo Chigi tra il precedente esecutivo e i rappresentati delle toghe: "In quell'occasione ci confrontammo su 3 punti: la questione della pensione, la questione degli organici del personale amministrativo e la questione della maturazione del periodo minimo per chiedere il trasferimento per i magistrati alla prima nomina". E "su tre questioni - ha rivendicato Orlando - due sono state risolte nella direzione che era stata richiesta dall'Anm". Perciò "dei tre punti, su due c'é stata la soddisfazione dell'Anm".

(segue)