Milano, 13 gen. (askanews) - La Giunta di Milano ha approvvato due provvedimenti per sostenere i cittadini in difficoltà o in situazione di emergenza abitativa, che hanno già perso o rischiano di perdere la casa in cui abitano. La prima misura detta le linee di indirizzo di un avviso pubblico volto ad individuare operatori e proprietari immobiliari interessati a destinare alloggi o anche singole stanze (in contesti sia condominiali sia alberghieri o comunque di fabbricati residenziali) per locazione transitoria per un periodo minimo di 18 mesi fino ad un massimo di 5 anni. L'intervento si rivolge, quindi, a chi risulti proprietario o abbia in disponibilità edifici vuoti o parzialmente inutilizzati, consentendo di poterli temporaneamente impegnare in modo remunerativo e, insieme, con un'attività socialmente utile. Il secondo provvedimento riguarda invece gli inquilini che, in locazione sul libero mercato, siano destinatari di un atto di intimazione di sfratto e si trovino nella condizione di morosità incolpevole.

"L'attenzione delle politiche pubbliche sulla casa non si può fermare all'edilizia residenziale pubblica" ha spiegato l'assessore comunale alla Casa, Gabriele Rabaiotti, aggiungendo che "sono diverse le ragioni che ci portano a realizzare interventi capaci di contenere il disagio delle famiglie che fino a ieri hanno abitato in affitto sul libero mercato". "La prolungata situazione di crisi non permette a diverse persone di sostenere gli affitti privati, che a Milano raggiungono cifre importanti" ha continuato Rabaiotti, sottolineando che "ci auguriamo che gli operatori di questa città, insieme al Comune, raccolgano la sfida facendo la loro parte".

