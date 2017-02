Milano, 10 feb. (askanews) - Milano ricorda le vittime delle foibe e l'esodo dalle loro terre di migliaia di istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, nel Giorno del ricordo, istituito nel 2004 per conservare e rinnovare la memoria di quella tragedia. Il sindaco Giuseppe Sala ha partecipato a una cerimonia in largo Martiri delle Foibe insieme ad altri sindaci della zona e a Matteo Gherghetta, presidente del comitato di Milano dell'associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. In piazza c'erano i gonfaloni di Regione e Comune.

"Milano è orgogliosa di celebrare il Giorno del ricordo, un momento in cui tutta Italia si ferma per ricordare le stragi e l'esodo di migliaia di cittadini. Per troppi anni su quei crimini c''è stato un silenzio colpevole. Pochi giorni fa abbiamo ricordato le vittime Shoah e oggi, durante la seduta del consiglio comunale, un momento sarà dedicato alle vittime delle foibe per consolidare una memoria comune" ha detto Sala nel suo discorso.

Qualche polemica, ha aggiunto Sala riferendosi a chi ha criticato l'assenza del Presidente Mattarella alle celebrazioni perchè all'estero, c'è sempre: l'importante è elevare il dibattito: "Sono convinto che difendere e diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe possa essere la ragione superamento di assurde e anacronistiche contrapposizioni" ha detto, richiamando le parole di Gherghetta che chiedeva di ricordare le foibe anche nelle scuole.

