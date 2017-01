Per la mostra dedicata a Primo Levi

Milano, 24 gen. (askanews) - In occasione Giornata della Memoria, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano propone ai suoi visitatori alcune attività speciali per approfondire i temi della mostra "I mondi di Primo Levi. Una strenua chiarezza".

Sabato 28 e domenica 29, i visitatori del Museo potranno partecipare al laboratorio interattivo di Chimica, che propone attività sperimentali per conoscere meglio il Carbonio, elemento protagonista dell'ultimo capitolo de "Il sistema periodico" e della prima sezione della mostra. In laboratorio si scopriranno le sue diverse forme e applicazioni, dalla grafite fino ad arrivare ai nanotubi. In mostra saranno invece proposte speciali visite guidate arricchite da brevi attività sperimentali e giochi linguistici che toccheranno alcuni dei molteplici interessi ed esperienze di Primo Levi.

La mostra percorre la pluralità di esperienze e di interessi che hanno caratterizzato la vita e l'opera dello scrittore torinese: dalla formazione scientifica alla deportazione, dalla chimica come mestiere al mestiere di scrivere.

Mosso dalla volontà di raccontare con "strenua chiarezza" le esperienze e le riflessioni che hanno animato il suo percorso di vita, Primo Levi offre nelle sue pagine storie straordinarie ai lettori di tutto il mondo. Sono proprio le sue parole ad accompagnare i visitatori della mostra, riprese dalle pagine di Se questo è un uomo, I sommersi e i salvati, La tregua, Il sistema periodico, La chiave a stella e i racconti di fantascienza.

Di questo complesso percorso di vita la mostra intende proporre un quadro ricco e articolato, attraverso immagini private e professionali per lo più inedite, interviste video, citazioni dalle opere.