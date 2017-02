Milano, 7 feb. (askanews) - Con la "Giornata della Memoria", istituita dalla Lombardia nel 2004, la Regione si è impegnata a dare "un segno concreto di vicinanza ai servitori della Repubblica e a testimoniare la nostra volontà di non dimenticare mai quanti di loro sono caduti vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità, il cui ricordo non deve essere una mera formalità, ma un atto voluto, sentito e condiviso e un impegno costante delle Istituzioni e delle Associazioni qui presenti". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, oggi, nell'Aula del Consiglio regionale, intervenendo alle celebrazioni della 'Giornata della memoria' per i servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere.

"Queste persone hanno trovato la morte mentre svolgevano il loro dovere - ha proseguito Maroni - dando il loro fondamentale contributo alla costruzione del bene comune. Oggi commemoriamo il loro sacrificio rendendo onore al loro impegno e alla loro abnegazione". Maroni ha quindi ricordato Francesco Pischedda, il poliziotto del comando di Lecco deceduto "mentre si stava battendo contro un criminale la settimana scorsa. Il mio pensiero in questo momento è rivolto soprattutto ai familiari, al loro dolore. Il gradimento espresso da parte del popolo lombardo e italiano per l'operato delle Forze dell'Ordine è sempre stato costante ed è il miglior riconoscimento alla loro memoria".

"Le Forze dell'Ordine sono un baluardo della nostra democrazia e della nostra convivenza civile - ha sottolineato Maroni - contro chi vuole sostituire le regole con il sopruso e la prepotenza. La criminalità organizzata, come ogni forma di criminalità, è una minaccia costante della nostra società, che erode alla base il nostro senso di giustizia e il nostro Stato di diritto".

"Come Regione Lombardia - ha ricordato il presidente - abbiamo cercato di dare un segno tangibile della nostra vicinanza alle vittime e ai loro familiari con la legge numero 6 del 2015 'Sicurezza e legalita''. Tra le disposizioni contenute nel testo ci sono interventi a sostegno delle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata, interventi di assistenza e aiuto ai familiari delle vittime e le iniziative per la diffusione della cultura della legalità, perché anche da qui parte la reazione alla criminalità, gli anticorpi che i nostri giovani devono avere".