Milano, 25 gen. (askanews) - Una sfida tra le squadre di calcio under 16 di Milan, Inter e Bologna per ricordare sul suo terreno preferito l'allenatore ungherese di origine ebraica. Per la Giornata della Memoria torna il Trofeo Arpad Weisz, arrivato alla quarta edizione, patrocinato dai comuni di Milano e Bologna: all'Arena civica Gianni Brera del capoluogo lombardo ci sarà un pomeriggio ricco di iniziative e raccontato in diretta da Radio Popolare, organizzato nell'ambito della piattaforma "Milano è memoria" che Palazzo Marino ha voluto realizzare per diffondere il valore del ricordo negli spazi cittadini e durante l'anno.

Il programma della giornata parte alle 15 con il calcio di inizio, alle 17 nella Sala Appiani andrà in scena il racconto "Shoah", epistolario tra due tedeschi di origine ebraica alla fine degli anni '30, di Roberto Cajafa. Alle 18:30 l'assessore allo Sport del Comune di Milano, Roberta Guaineri, premierà i vincitori del torneo: a tutti i giocatori verrà consegnata una maglietta commemorativa realizzata dalla Cooperativa sociale Accaparlante di Bologna. Alle 18:45 si torna in campo campo per la sfida tra rappresentative di rifugiati a Milano, del Comune di Milano, della Camera del Lavoro di Milano, della Camera del Lavoro di Bologna e di Radio Popolare. Alle 19:30 in Sala Appiani, Matteo Marani racconta Weisz "Dallo scudetto a Auschwitz". Per tutta la giornata, sempre in Sala Appiani, sarà esposta una copia originale de "Il manuale del calcio" del 1930, di Arpad Weisz. All'iniziativa parteciperanno anche UISP, Comunità ebraica di Bologna, Comunità ebraica di Milano, W il calcio Bologna e W il calcio Milano.

Arpad Weisz, ungherese di origine ebraica, fu un grande allenatore degli anni Trenta, guidò Inter e Bologna e fu capace di totalizzare 3 scudetti e una coppa internazionale, elaborando metodi innovativi e rivoluzionari di allenamento e di schemi tattici, al punto da diventare una celebrità nella sua epoca. Weisz fuggì dall'Italia nel 1938 per trovare rifugio in Olanda dove però le SS lo arrestarono, insieme a tutta la famiglia, nel 1942: morì ad Auschwitz nel 1944. Caduto nell'oblio per quasi 60 anni, solo nel gennaio 2009, su iniziativa del Comune di Bologna ha avuto la prima commemorazione ufficiale con l'apposizione di una targa a lui dedicata sotto la torre di Maratona nello Stadio Dall'Ara. Il 27 gennaio 2012 un'altra targa è stata posta a San Siro. Dal 2013, grazie all'impegno dei comuni di Milano e Bologna e di W il Calcio, è nato un torneo a lui dedicato che viene disputato ad anni alterni a Milano e Bologna.