Milano, 9 feb. (askanews) - "E' giusto prendere tempo e valutare con attenzione ogni nuovo provvedimento riguardante il settore del gioco d'azzardo". Lo ha dichiarato Viviana Beccalosssi, assessora al Territorio di Regione Lombardia e delegata dal per la ludopatia, a margine della Conferenza Stato-Regioni che oggi a Roma ha rinviato la discussione su questo argomento.

"Resto dell'idea che relativamente alle distanze e agli orari non vada vanificato quanto di buono realizzato in Lombardia dalla Regione e da moltissimi Comuni - ha concluso Beccalossi - così come valuto positivamente la presa di posizione delle numerose associazioni che sono scese in campo per chiedere al Governo di non prevaricare le prerogative degli enti locali". Il riferimento dell'assessore Beccalossi va all'iniziativa "Mettiamoci in gioco" cui hanno aderito Acli, Ada, Adusbef, Ali per giocare, Anci, Anteas, Arci, Associazione Orthos, Auser, Aupi, Avviso pubblico, Azione cattolica italiana, Cgil, Cisl, Cnca, Conagga, Ctg, Federazione Scs-Cnos Salesiani per il sociale, Federconsumatori, FederSerd, Fict, Fitel, Fp Cgil, Gruppo Abele, Inter Cear, Ital Uil, Lega consumatori, Libera, Scuola delle buone pratiche Legautonomie-Terre di mezzo, Shaker-pensieri senza dimora, Uil, Uil Pensionati e Uisp.