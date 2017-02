Milano, 28 feb. (askanews) - Milano è "una città affidabile, che prende impegni e li mantiene. Vale nei confronti del sistema Paese, degli investitori stranieri, dei propri cittadini sui temi della sicurezza e coesione interna e il governo è pronto a dare ancora una mano su questo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, durante la conferenza stampa congiunta con il sindaco di Milano Giuseppe Sala al termine dell'incontro a palazzo Marino, assicurando che l'esecutivo "nella cornice del Patto per Milano è impegnato ad andare avanti, passo dopo passo rispettando gli impegni presi". Già da venerdì quando il Cipe "varerà la variante della Linea 4 e nell'ambito delle periferie il programma che riguarda il quartiere Adriano".

Gentiloni ha voluto ringraziare il sindaco Sala "non solo per la conversazione avuta, ma anche per la possibilità di ascoltare la Giunta e ascoltare dai singoli assessori le priorità e le richieste al governo. Milano oggi è molto importante per il nostro Paese. Lo è sempre stata ma lo è oggi in modo particolare per la sua capacità di essere assieme una città molto attraente per gli investimenti, i flussi turistici, gli studenti su cui spesso c'è una discussione dolorosa sul fatto che molti nostri giovani sono spinti ad andare all'estero: ma tantissimi dal'estero scelgono Milano come luogo per i loro studi; e una città accogliente, antica tradizione di Milano: il 10% dei milanesi fa volontariato. Una antica tradizione che può e deve rinnovarsi oggi in un momento in cui essere accoglienti è così importante".

Infine, rispondendo ad una domanda sul contrasto all'inquinamento, Gentiloni ha spiegato che "non ci rassegniamo alle procedure di infrazione e concordiamo con le singole amministrazioni gli interventi".