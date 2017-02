Milano, 28 feb. (askanews) - Quella per portare l'Agenzia europea del farmaco a Milano "non sarà una partita semplice, ma penso che Milano abbia le carte in regola". Di sicuro "il sistema Paese farà squadra, e il governo lavorerà ventre a terra per questo passo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, durante la conferenza stampa congiunta con il sindaco di Milano Giuseppe Sala al termine dell'incontro a palazzo Marino.

"Dopo marzo", quando presumibilmente la Gran Bretagna attiverà l'articolo 50 per la Brexit, "noi dovremo andare col dossier Milano agli enti preposti, fare in modo di arrivare ad una short list" delle città in lizza per ospitare l'Ema "e consentire poi a giugno ai capi di Stato e di governo di prendere una decisione che confermerebbe Milano come città attraente, solidale e accogliente".