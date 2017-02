Milano, 28 feb. (askanews) - "Un incontro come questo tira su il morale, siccome abbiamo un sacco di problemi da affrontare con incontri come questo siamo più forti e con la forza cercheremo di tirare su il paese". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, in un breve saluto agli ospiti del centro socioculturale 'La porta del cuore' dove si è recato con il sindaco di Milano Giuseppe Sala, dopo il colloquio di Palazzo Marino. L'occasione per ribadire gli elogi a Sala: "Avete un sindaco che sta dimostrando come Milano posso puntare al futuro e al tempo stesso stare vicino ai bisogni della gente e dei cittadini. Questo è anche l'impegno del governo".