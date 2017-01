Milano, 3 gen. (askanews) - Mariastella Gelmini, consigliere comunale a Milano tra le file di Forza Italia, punge il sindaco, Giuseppe Sala, sulla riapertura dei centro di identificazione ed espulsione di via Corelli. "Dispiace vedere il pragmatico Sala paralizzato sulla riapertura del Cie. A volere più controlli sugli immigrati - scrive in una nota - dopo attentati in mezza Europa e 'lupi solitari' in mezza Italia, oltre all'opposizione, questa volta è il ministro Pd Minniti. Obiettivo, garantire sicurezza ai milanesi in una città invasa da migranti, quasi mai in condizioni di ottenere asilo".

Gelmini punta il dito contro "la sinistra sinistra, che sostiene Sala a palazzo Marino, e si mette di traverso". "Vedremo - conclude la deputata azzurra - se il sindaco saprà fare il sindaco e ubbidire almeno al suo ministro dell'Interno".