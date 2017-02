Milano, 16 feb. (askanews) - Milano è una città di opportunità, come dimostra l'inaugurazione della nuova sede di Microsoft: lo ha detto Mariastella Gelmini, coordinatrice lombarda di Forza Italia. "Microsoft sceglie Milano e questo è positivo perché vuol dire innovazione, hi-tech, lavoro, grandi opportunità. La nuova sede da 10 milioni di euro nella piramide disegnata da Herzog a Porta Nuova è in linea con la città dei grattacieli, dell'ospitalità, degli scambi che hanno disegnato le giunte di centrodestra a Milano. Microsoft ha scelto Milano come capitale delle opportunità e della modernità. L'auspicio è che l'amministrazione Sala non la trasformi nella città dei divieti, delle strade chiuse e delle tante tasse" ha dichiarato la Gelmini in una nota.