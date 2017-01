Milano, 9 gen. (askanews) - Per la coordinatrice lombarda e deputata di Forza Italia Maristella Gelmini "l'identificazione" degli immigrati "è importante e da questo punto di vista osserviamo le prime mosse del ministro Minniti che mi sembrano improntate alla serietà e alla concretezza". Lo ha detto a proposito della decisione del governo di potenziare i Cie e di aprirne uno in ogni regione. "Non vogliamo dare una mano al governo, vogliamo che le persone siano identificate. È chiaro che il passaggio nei Cie ha senso nella misura in cui poi si pratichino serie misure di espulsione per chi è migrante economico e non ha diritto a rimanere in Italia" ha aggiunto l'ex ministro.

"L'identificazione celere è un primo importante punto, ma è chiaro che non basta perché occorre uscire dall'ipocrisia delle porte aperte per tutti e occorre praticare serie politiche di espulsione di chi non ha diritto a rimane anche perché c'è un problema grande di risorse che riguarda anche gli italiani. L'Italia è da sempre è un Paese accogliente e solidale, ma lo può essere solo nei confronti d chi ne ha diritto" ha concluso Gelmini a margine della presentazione del "Patto Milano per lo sviluppo e per il lavoro".