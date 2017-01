Milano, 13 gen. (askanews) - "Le incertezze e l'instabilità del governo italiano rischiano di far pagare un prezzo assai caro a Milano. La 'svista' sui tempi, relativamente al trasferimento dell'Agenzia Europea de Farmaco - che si dovrebbe trasferire da Londra già nel corso del 2017 - possono far cadere l'opportunità Milano sta costruendo per ospitarla". Mariastella Gelmini, vice capogruppo di FI alla Camera e consigliere comunale a Milano, ha commentato così le difficoltà nel trovare una possibile sede milanese per l'Agenzia europea del Farmaco. "Bene - ha aggiunto Gelmini - che Regione e Comune lavorino di concerto per trovare, vista l'impossibilità di giocare la carta dell,area Expo, una sede opportuna. Credo sia necessario che i parlamentari lombardi di tutti i gruppi, sia a Roma che a Bruxelles, si adoperino per trovare la soluzione più adatta. L'industria farmaceutica italiana e il mondo della ricerca non possono perdere questa occasione".