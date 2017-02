Milano, 16 feb. (askanews) - "Mi auguro che la presenza a Milano, con il sindaco Sala, dei ministri Padoan e Alfano non abbia solo il sapore della parata elettorale. È la terza volta che viene presentata una task force per la post Brexit, nell'intento di portare a Milano l'Agenzia europea del farmaco. Mentre a Londra all'Ema stanno già facendo gli scatoloni per il trasloco, a Milano non c'è ancora una sede. L'auspicio è che il governo si dia una mossa senza dimenticare due soggetti essenziali: l'industria italiana del farmaco e la Regione Lombardia". Così Mariastella Gelmini, vice capogruppo vicario di Forza Italia alla Camera e coordinatrice lombarda.