Roma, 30 dic. (askanews) - "Il 2016 si conclude con un bilancio decisamente negativo della giunta Sala. La nostra Milano non vede risolti (né in via di risoluzione) i grandi problemi: sicurezza, immigrazione, tasse, multe e stangata delle strisce blu. Il grande tema delle periferie è rimasto al centro di tante promesse elettorali da parte di Sala e del suo mentore Renzi. Ma nulla di concreto è stato avviato". Così Mariastella Gelmini, vice cappgruppo vicario di Forza Italia alla Camera e coordinatrice lombarda.

"La questione del lavoro, su cui i sindacati si sono espressi - dice Gelmini - non trova casa nel Patto per Milano e questo è un grave vulnus nella storia del produttivo e laborioso capoluogo lombardo. Per non parlare dell'insicurezza che ancora regna sovrana, perché occorre presidiare tutti i nove municipi e realizzare una rete per monitorare h24 ogni singolo quartiere, soprattutto quelli maggiormente a rischio come San Siro".

Infine, aggiunge, "non si può dimenticare il fondamentale tema del welfare, che vorremmo moderno e volto a risolvere definitivamente anche la condizione di tanti italiani costretti a vivere per strada. Milano ha visto troppo sfilate da parte del governo nazionale. L'augurio a Milano e ai milanesi è che la nostra città torni a essere la grande Milano, con un governo cittadino e metropolitano non più perditempo, ma rapido e dalla parte dei cittadini e delle categorie produttive".