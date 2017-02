Milano, 25 feb. (askanews) - Il premier Paolo Gentiloni dovrebbe "correggere lo strabismo del governo", colpevole di "usare due pesi e due misure" a seconda del colore politico: se infatti "Milano, governata dalla sinistra, gode di un canale privilegiato e di un'attenzione morbosa", la Regione Lombardia, "guidata dal centrodestra, viene boicottata pesantemente". A sollecitarlo, in vista della visita del premier a Milano prevista martedì prossimo, è Mariastella Gelmini, consigliere comunale a Palazzo Marino nonché vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera.

Secondo Gelmini, "la bocciatura del bilancio regionale e del taglio dei superticket è a dir poco vergognosa. A pagare il prezzo non è solo la giunta Maroni ma sono i cittadini lombardi che, per l'insipienza del governo, oltre a subire i tagli dei finanziamenti (vedi il trasporto pubblico) sono costretti a rinunciare ad un importante riduzione del costo della sanità, voluto dalla Regione Lombardia". L'auspicio è che l'esecutivo "faccia qualcosa di concreto, magari qualche passo avanti per portare l'Agenzia Europea del Farmaco a Milano, anche se, a tutt'oggi, non c'è una sede per ospitarla".